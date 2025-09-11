Она невероятная: Марго Робби в винтажном наряде цвета пудры появилась на фотоколле в Лондоне

Марго Робби / © Associated Press

Австралийская красавица Марго Робби вышла из декрета после рождения своего первенца и вернулась в мир кино. Актриса снялась в фильме «Большое смелое красивое путешествие» вместе с Колином Фарреллом и отправилась в промо-тур для его продвижения.

Марго Робби и Колин Фаррелл / © Associated Press

11 сентября она появилась на фотоколле в Лондоне и позировала на крыше с видом на исторический центр города. Марго выглядела очаровательно, ведь ее стилист Эндрю Мукамал подобрал для нее винтажный наряд от Thierry Mugler из коллекции осень-зима 1998.

Марго Робби / © Associated Press

Лук актрисы был оттенка пудры и включал бюстье на широких бретельках и юбку-карандаш с очень высоким разрезом спереди.

Дополняло наряд пальто из той же коллекции с ассиметричным подолом, которое Марго носила немного приспустив с плеч. Такой модный трюк придавал образу актрисы немного игривости и делал более расслабленным.

Марго Робби / © Associated Press

Также свой образ Робби дополнила очками от Khaite, оправа которых была похожа по цвету с ее нарядом, и туфлями-лодочками от Christian Louboutin.

Марго Робби / © Associated Press

Фильм «Большое смелое красивое путешествие» должен выйти в прокат 18 сентября, а его сюжет расскажет о двух незнакомцах, которые встречаются на свадьбе общего друга. В результате загадочного совпадения они отправляются в большое, смелое, красивое путешествие — удивительное приключение, которое дарит им возможность снова пережить самые важные моменты своей жизни.

Первый выход актрисы в рамках промо-тура к фильму состоялся в августе. Актриса в компании своего коллеги Колин Фаррелла появилась в отеле Four Seasons Hotel Los Angeles. Марго была одета в в маленькое черное платье от Stella McCartney из коллекции Resort 2026.

