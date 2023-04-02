Она невероятная: Пенелопа Крус в розовом платье с перьями и разрезом сияла на светском мероприятии

47-летняя испанская актриса выбрала для своего выхода наряд от австралийского бренда.

Пенелопа Крус посетила открытие культурного центра Ниты Мукеш Амбани в Мумбаи. Там актриса продемонстрировала роскошный образ.

Пенелопа КРУС / Фото: Associated Press

Она сияла в очаровательном нежно-розовом платье макси от бренда Tamara Ralph со шлейфом, украшенном перьями. Наряд имел одно открытое плечо и высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Пенелопа КРУС / Фото: Associated Press

Аутфит Крус дополнила серебряными босоножками на шпильках. Пенелопа сделала красивую прическу, макияж с акцентом на глазах, уши украсила золотыми серьгами, а руку – кольцом из этого самого комплекта. Бежевый маникюр и красный педикюр завершили женственный лук актрисы.

Пенелопа КРУС / Фото: Associated Press

Напомним, Пенелопа Крус на показ Chanel в Париже приехала в коротком платье-пальто из твида серого цвета с кожаным поясом на талии, декорированными перьями и брошью с логотипом Chanel.

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