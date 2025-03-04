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Она обманула поклонников: у платья Ким Кардашьян был секрет, который не сразу все увидели

Она обманула поклонников: у платья Ким Кардашьян был секрет, который не сразу все увидели

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ее платье было на самом деле не таким простым, как казалось.

Образы Ким Кардашьян всегда самые обсуждаемые вне зависимости от того, что это за мероприятие. Так случилось и с ее образом с вечеринки Vanity Fair Oscar Party, которая проводилась после 97-й церемонии "Оскар".

Телезвезда и известная бизнес-леди пришла на это мероприятие в кутюрном наряде от Balenciaga. Ее платье-бюстье было сшито из белой ткани с эффектом помятости и было без бретелек.

Ким Кардашьян / © Getty Images
Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Привлек внимание наряд звезды из-за того, что он был не такой, как все ее предыдущие образы, ведь обычно Ким предпочитает платья, которые подчеркивают ее эффектную фигуру. А это платье было с пышной юбкой, как у бального наряда.

Однако на самом деле все оказалось совсем иначе, и Ким опять выбрала действительно оригинальное платье, которое спереди было пышным, а сзади обтягивало ее ягодицы.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Также у платья были карманы.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Более детально ее образ можете рассмотреть в видео с мероприятие, где она демонстрирует свое платье во всей красе.

Ким Кардашьян посетила вечеринку Vanity Fair по случаю вручения премии "Оскар"

Ким Кардашьян посетила вечеринку Vanity Fair по случаю вручения премии "Оскар"

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