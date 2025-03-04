Она обманула поклонников: у платья Ким Кардашьян был секрет, который не сразу все увидели

Ее платье было на самом деле не таким простым, как казалось.

Образы Ким Кардашьян всегда самые обсуждаемые вне зависимости от того, что это за мероприятие. Так случилось и с ее образом с вечеринки Vanity Fair Oscar Party, которая проводилась после 97-й церемонии "Оскар".

Телезвезда и известная бизнес-леди пришла на это мероприятие в кутюрном наряде от Balenciaga. Ее платье-бюстье было сшито из белой ткани с эффектом помятости и было без бретелек.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Привлек внимание наряд звезды из-за того, что он был не такой, как все ее предыдущие образы, ведь обычно Ким предпочитает платья, которые подчеркивают ее эффектную фигуру. А это платье было с пышной юбкой, как у бального наряда.

Однако на самом деле все оказалось совсем иначе, и Ким опять выбрала действительно оригинальное платье, которое спереди было пышным, а сзади обтягивало ее ягодицы.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Также у платья были карманы.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Более детально ее образ можете рассмотреть в видео с мероприятие, где она демонстрирует свое платье во всей красе.

Ким Кардашьян посетила вечеринку Vanity Fair по случаю вручения премии "Оскар"

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