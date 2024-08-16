Она обожает гольф: как выглядит Кэтрин Зета-Джонс на поле и что обычно надевает

Кэтрин Зета-Джонс - оскароносная актриса и очень красивая женщина, у которой вне съемочной площадки есть еще одна большая страсть - гольф. На протяжении многих лет она занимается этим видом спорта.

По словам Кэтрин, ранее она в основном играла на Бермудских островах, где жила на протяжении многих лет с детьми. Также в игре она достигла хороших результатов и практически всегда выигрывает у своего мужа Майкла Дугласа.

"Гольф — отличная игра для женщин всех возрастов. На Бермудах я много играла со своими подругами. Мы с нетерпением ждали нашего времени на поле. Мы соревновались, мы вдохновляли друг друга, мы гуляли по полю, болтали, смеялись и отвлекались от всего на самом деле", - говорила она Golf Chic Magazine.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Но также актриса принимала участие в турнирах, которые проходили в разных странах. В частности, папарацци фотографировали ее на Mission Hills Star Trophy в Хайкоу, островной провинции Хайнань на юге Китая.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Образы актрисы во время игры всегда простые, волосы она обычно собирает в хвост или пучок и иногда использует заколки и резинки с цветами. Также она дополняет спортивные образы очками, кепками и специальными перчатками.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Некоторыми снимками игры она часто делится с поклонниками в своих соцсетях.

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