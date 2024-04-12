Она очаровательна: Ариана Гранде появилась на публике в нежном платье-цветке

В этом мини-платье актриса выглядела очень нежно.

Совсем скоро мы увидим актрису Ариану Гранде в экранизации бродвейского мюзикла "Злая", где она сыграла добрую ведьму Глинду. Чтобы максимально точно соответствовать этому персонажу, Гранде покрасила волосы в светлый оттенок, а также в преддверии выхода фильма часто носит наряды розового цвета, как и персонаж сказки.

10 апреля состоялась презентация фильма "Злая" в рамках мероприятия CinemaCon в Лас-Вегасе. И в этот раз Гранде опять вышла публику в нежном коктейльном платье розового оттенка, которое было у нее от Oscar de la Renta из коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

Наряд являл собой огромный цветок в виде мака, лепестки которого были сделаны из вручную расписанной органзы.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Наряд Ариана дополнила белыми туфлями на каблуках, высокой прической, нежным макияжем и длинным маникюром.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Посетила этот CinemaCon также Синтия Эриво, которая фильме исполнила роль Эльфабы - злой ведьмы. Она появилась на сцене в наряде от Versace из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024.

Ариана Гранде и Синтия Эриво / Фото: Associated Press

В оригинальной бродвейской версии мюзикла главные роли исполнили актрисы Идина Мензель и Кристин Ченовет. В 2023 году постановка отпраздновала 20-летие.

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