Она очаровательна: вспоминаем нежный образ Грейс Келли с церемонии "Оскар"

Платье было настолько идеальным, что стильно смотрится и сегодня.

В 1955 году голливудская актриса Грейс Келли получила "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" за работу в фильме "Деревенская девушка". Мероприятие состоялось 30 марта 1955 года в Калифорнии.

Грейс Келли / Фото: Associated Press

Актриса выбрала для церемонии нежно голубое, практически цвета Тиффани, шелковое платье, которое разработала для нее легендарный дизайнер костюмов Эдит Хед, получившая в свое время 35 номинаций на "Оскар" и восемь побед. Этот наряд, кстати, актуально выглядит и сейчас.

Платье имело тонкие бретельки, женственный силуэт, а украшали его множество драпировок на юбке и длинный шлейф. Дополнила свой наряд актриса высокими белыми перчатками, жемчужными сережками и маленькой сумочкой.

Грейс Келли / Фото: Associated Press

Также к этому платью полагалась и длинная накидка в тон. Наряд навсегда сделал Грейс Келли эталоном голливудского шика и вошел в историю как один из самых красивых и женственных.

Грейс Келли / Фото: Associated Press

В этом году церемония "Оскар" состоялась гораздо раньше - 10 марта, но впервые в истории этого мероприятия золотую статуэтку получил украинский фильм. Документальная картина "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова победила в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

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