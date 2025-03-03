Она очаровательная: Ариана Гранде в необычном платье с объемной юбкой посетила церемонию "Оскар"

Ариана Гранде впервые получила в этом году номинацию на "Оскар". Актриса была номинирована в категории "Лучшая женская роль второго плана" за свою работу в сказке "Wicked: Чародейка".

Выбирая образы для важного мероприятия Ариана обратилась к французскому Модному дому Schiaparelli, который создал для нее потрясающее вечернее платье в эстетике, которая соответствует ее персонажу в фильме - ведьме Глинде, которая обожала розовый цвет и постоянного его носила.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

На девушке было платье оттенка пудры, выполненное из трех видов ткани: корсет наряда был из атласного шелка, который роскошно обтекал ее фигуру; юбка сшита из легкого и невесомого фатина украшенного блестками и стразами; а вот на декольте у наряда была бежевая отделка из ткани в цветочный принт. Украшала платье необычная баска, а на спине - корсетная шнуровка.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила прической-пучком, нежным макияжем с блестящими тенями на глазах, а также украшениями от De Beers с камнями.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Также мероприятие посетил актер Итан Слейтер, с которым, как говорят у Арианы роман. Он тоже сыграл в фильме "Wicked: Чародейка". Когда пара обнималась в зале, можно заметить, что у Гранде в руке есть еще и сумка от Schiaparelli с глазами и губами - знаменитый дизайн бренда придуманный еще Эльзой Скиапарелли - основательницей Модного дома.

Ариана Гранде и Итан Слейтер / Фото: Associated Press

Затем она снова надела платье от Schiaparelli, но уже красного цвета. Это был особенный наряд с прямой отсылкой к ее киноработе. В этом платье она вышла на сцену.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

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