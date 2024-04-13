Она очаровательная: дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс Кэрис посетила свадьбу в персиковом платье

Это был роскошный семейный праздник в Палм-Спрингс.

20-летняя дочь актеров Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс поделилась в Instagram кадрами со свадьбы, на которой она присутствовала с мамой, отцом и братом. Также девушка показала образ, который выбрала для праздника.

Керис Зета-Дуглас надела лаконичное шелковое платье персикового оттенка, которое идеально сидело на ее фигуре и подчеркивало ее. У наряда было глубокое круглое декольте, которая украшала нежная драпировка.

Завершали этот образ только лаконичная укладка, макияж и несколько украшений.

Также кадрами с праздника поделилась и Кэтрин Зета-Джонс. В коротком ролике на ее странице заметно, что актриса выбрала для праздника нежно-розовое платье на одно плечо, надела серьги с огромными бриллиантами и стильные солнцезащитные очки.

Сын Кэтрин Дилан был шафером на свадьбе, а ее муж Майкл - проводил церемонию. Это был семейный красивый праздник в Палм-Спрингс, поскольку жених - младший брат Дугласа - продюсер Джоэл Дуглас. Для мужчины это был уже пятый брак, а его суженой стала женщина по имени Маша.

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