Она очаровательная: Майкл Дуглас вышел в свет с 22-летней дочерью от Кэтрин Зеты-Джонс

Майкл Дуглас и Керис Дуглас / © Associated Press

22-летняя Кэрис Дуглас — дочь актеров Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс — появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке. Девушка сопровождала своего 81-летнего отца на роскошном Гала-вечере.

Кэрис выглядела очаровательно и гламурно в черном коктейльном платье с тонкими бретельками. Ее наряд был украшен гламурным декором из бисера на лифе и животе, а вот на юбке были небольшие рюши в несколько слоев.

Майкл Дуглас и Керис Дуглас / © Associated Press

Девушка дополнила вечерний наряд серьгами с красными камнями и лаконичными туфлями-лодочками, а свои красивые длинные волосы распустила.

Дуглас был к класическом костюме, который дополнил голубо-желтым украшением в нагрудном кармане. Актер давно поддерживает Украину и это было очередное его публично заявление. Он также приезжал в Украину с сыном во время войны.

А что касается наряда Кэрис, то девушка одолжила его в шкафу своей матери. Это платье, которое актриса носила в 2005 году во время 20-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. О том, что Кэрис постоянно одалживает наряды у матери, она рассказала изданию People.

Майкл Дуглас и Керис Дуглас / © Associated Press

«Мне кажется, я обожаю винтажную одежду», — говорит она. «Я не очень люблю покупать. Я не фанат быстрой моды, просто из соображений экологичности, поэтому мне очень повезло, что у меня есть прекрасный гардероб, из которого я могу выбирать». Кэрис признает, что ей, вероятно, стоит лучше сообщать маме, когда она достает одежду из шкафа, потому что она берет «слишком много».

«Она спрашивает: „Это моя сумка?“ Я отвечаю: „Не знаю. Не думаю“», — смеется Кэрис.

А вот о своей любви к сумкам ранее также рассказала Кэтрин Зета-Джонс, а также, что дочь часто их берет у нее.

«Ей очень нравится мой гардероб», — рассказала звезда. «У меня, пожалуй, самая большая коллекция сумок Fendi Baguette, и она только что нашла еще одну в доме моей мамы. У меня есть все: от джинсовой ткани до жемчуга и пайеток».