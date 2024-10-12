Она очаровательная: Селена Гомес надела рубиновое платье с бантом на талии на премьеру фильма

Звезда выбрала образ "леди в красном" для важного мероприятия и выглядела сногсшибательно.

Актриса Селена Гомес вышла на красную дорожку в Лондоне, где в рамках Лондонского кинофестиваля состоялся показ фильма "Эмилия Перес". В этой картине Гомес является одной из исполнительниц важной роли.

Для мероприятия она выбрала роскошное платье от бренда Oscar de la Renta, которое бренд для нее создал по эксклюзивному заказу. Это было рубиновое платье А-силуэта с декольте-лодочкой и очень оригинальной юбкой, которую украшали складки ткани и завязанный бант на талии.

Наряд красиво подчеркивал фигуру певицы, а дополнила она его украшениями от Chaumet jewelry и обувью Christian Louboutin.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Волосы Селена собрала в высокий хвост и оставила несколько прядок ниспадать на лицо.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Во время мероприятия актриса также позировала с коллегами по фильму - Зои Салданой, которая надела роскошный наряд от Prada, Карлой Софией Гаскон, которая надела винное платье на одно плечо и Адрианой Пас.

Селена Гомес и Зои Салдана / Фото: Associated Press

Селена Гомес и Карла София Гаскон / Фото: Associated Press

Также актрисы сфотографировались все вместе обнявшись.

Селена Гомес с коллегами / Фото: Associated Press

Детали платья Селены бренд Oscar de la Renta показал на своей странице в соцсети.

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