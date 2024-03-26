Она очаровательная: Зендея в изумрудном платье и с новым цветом волос на премьере фильма "Соперники"

Девушка и ее стилист опять очаровали публику идеально подобранным нарядом.
После релиза "Дюны" Зендея опять ступила на красную дорожку, но в этот раз уже чтобы прорекламировать фильм "Соперники", в котором также исполнила главную роль. Первая презентация картины состоялась в Австралии, в городе Сиднее.
Для мероприятия персональный стилист Зендеи Ло Роуч подобрал гламурное зеленое платье от бренда Loewe, разработанное дизайнером Джонатаном Андерсоном. У наряда было глубокое декольте, тонкие бретельки и открытая спина.
Также наряд украшал высокий разрез на юбке и тематический рисунок, который был в виде силуэта теннисиста. Дополняли образ туфли на каблуках со стразами, украшения с бриллиантами и совершенно новый цвет волос - актриса стала блондинкой.
А вот изображение на платье Зендеи отвечало теме фильма, поскольку в нем рассказывается история о спортсмене, который после череды поражений попадает на престижный теннисный турнир, но его соперником оказывается бывший возлюбленные его жены.
В украинский прокат картина выходит 25 апреля.
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