Она очаровательная: Зендея в изумрудном платье и с новым цветом волос на премьере фильма "Соперники"

Девушка и ее стилист опять очаровали публику идеально подобранным нарядом.

После релиза "Дюны" Зендея опять ступила на красную дорожку, но в этот раз уже чтобы прорекламировать фильм "Соперники", в котором также исполнила главную роль. Первая презентация картины состоялась в Австралии, в городе Сиднее.

Для мероприятия персональный стилист Зендеи Ло Роуч подобрал гламурное зеленое платье от бренда Loewe, разработанное дизайнером Джонатаном Андерсоном. У наряда было глубокое декольте, тонкие бретельки и открытая спина.

Также наряд украшал высокий разрез на юбке и тематический рисунок, который был в виде силуэта теннисиста. Дополняли образ туфли на каблуках со стразами, украшения с бриллиантами и совершенно новый цвет волос - актриса стала блондинкой.

А вот изображение на платье Зендеи отвечало теме фильма, поскольку в нем рассказывается история о спортсмене, который после череды поражений попадает на престижный теннисный турнир, но его соперником оказывается бывший возлюбленные его жены.

В украинский прокат картина выходит 25 апреля.

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