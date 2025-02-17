Она очаровательная: звезда "Бриджертонов" - Ханна Додд - появилась на BAFTA 2025

Актриса Ханна Додд пусть и не новичок в мире кино, и до "Бриджертонов" уже снималась в разных проектах, но именно роль в этом сериале Netflix принесла ей славу. Теперь девушка частая гостья на различных мероприятиях и даже таких церемониях, как BAFTA 2025. В этом году она посетила красную дорожку церемонии в третий раз и выбрала для нее роскошное черное платье.

Наряд 29-летней актрисы был от бренда Simone Rocha. Платье было длинным, выполнено из нежного черного шелка и имело американскую пройму. Сзади на спине его украшал бант, но главным акцентом образа стала юбка из камней, которую Ханна носила поверх платья. Образ она дополнила украшениями от Chopard с бриллиантами, нежным макияжем и лаконичной прической с собранными волосами.

Ханна Додд / Фото: Associated Press

Напомним, что в сериале она исполняет роль Франчески Бриджертон и в новом четвертом сезоне опять появится. Даты выхода сериала пока не оглашены, однако его создали опубликовали небольшой тизер, в котором показали первые кадры с предстоящего шоу.

Также согласно книгам писательницы Джулии Куинн, которая является автором "Бриджертонов", Франческа - главная героиня шестого романа. Поэтому героиню Ханны мы увидим на экране еще не раз.

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