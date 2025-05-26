Она очаровательная: звезда сериала «Бриджертоны» Симон Эшли блистала в Каннах на красной дорожке

Симон Эшли / © Associated Press

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30-летняя британская актриса Симон Эшли — звезда популярного сериала «Бриджертоны» — посетила 78-й Каннский кинофестиваль. Она вышла на красную дорожку перед презентацией фильма «Вдохновитель», который показывали в рамках основного конкурса.

Эшли очаровала публику своим нежным и образом, поскольку надела платье от Vivienne Westwood, которое сочетала с туфлями от Aquazzura.

Симон Эшли / © Associated Press

Ее белый наряд имел пышную юбку с большими складками, а также к него была интересная деталь — карманы спереди. Однако самой оригинальной частью платья все же был корсет со складками и глубоким декольте.

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Волосы звезда уложила в объемную прическу с локонами, на лице у Симон был лаконичный макияж, а в ушах гламурные серьги в виде веточек, которые украшали камни.

Симон Эшли / © Associated Press

Платье актрисы отличалось оригинальным дизайном, но она не единственная, кто для кинофестиваля выбрала наряд от Vivienne Westwood. Также этот бренд на красную дорожку надела актриса Кара Делевинь, а вот бывшая первая леди Франции — Карла Бруни — носила гламурное платье от этого бренда на вручении премии Chopard Trophy, которая ежегодно вручается перспективным молодым актерам и проводится в рамках кинофестиваля.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press