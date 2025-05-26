ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
336
Время на прочтение
1 мин

Она очаровательная: звезда сериала «Бриджертоны» Симон Эшли блистала в Каннах на красной дорожке

Актриса надела необычное платье, которое привлекло всеобщее внимание.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Симон Эшли

Симон Эшли / © Associated Press

30-летняя британская актриса Симон Эшли — звезда популярного сериала «Бриджертоны» — посетила 78-й Каннский кинофестиваль. Она вышла на красную дорожку перед презентацией фильма «Вдохновитель», который показывали в рамках основного конкурса.

Эшли очаровала публику своим нежным и образом, поскольку надела платье от Vivienne Westwood, которое сочетала с туфлями от Aquazzura.

Симон Эшли / © Associated Press

Симон Эшли / © Associated Press

Ее белый наряд имел пышную юбку с большими складками, а также к него была интересная деталь — карманы спереди. Однако самой оригинальной частью платья все же был корсет со складками и глубоким декольте.

Волосы звезда уложила в объемную прическу с локонами, на лице у Симон был лаконичный макияж, а в ушах гламурные серьги в виде веточек, которые украшали камни.

Симон Эшли / © Associated Press

Симон Эшли / © Associated Press

Платье актрисы отличалось оригинальным дизайном, но она не единственная, кто для кинофестиваля выбрала наряд от Vivienne Westwood. Также этот бренд на красную дорожку надела актриса Кара Делевинь, а вот бывшая первая леди Франции — Карла Бруни — носила гламурное платье от этого бренда на вручении премии Chopard Trophy, которая ежегодно вручается перспективным молодым актерам и проводится в рамках кинофестиваля.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Симон Эшли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie