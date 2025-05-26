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- Шоу-бизнес
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Она очаровательная: звезда сериала «Бриджертоны» Симон Эшли блистала в Каннах на красной дорожке
Актриса надела необычное платье, которое привлекло всеобщее внимание.
30-летняя британская актриса Симон Эшли — звезда популярного сериала «Бриджертоны» — посетила 78-й Каннский кинофестиваль. Она вышла на красную дорожку перед презентацией фильма «Вдохновитель», который показывали в рамках основного конкурса.
Эшли очаровала публику своим нежным и образом, поскольку надела платье от Vivienne Westwood, которое сочетала с туфлями от Aquazzura.
Ее белый наряд имел пышную юбку с большими складками, а также к него была интересная деталь — карманы спереди. Однако самой оригинальной частью платья все же был корсет со складками и глубоким декольте.
Волосы звезда уложила в объемную прическу с локонами, на лице у Симон был лаконичный макияж, а в ушах гламурные серьги в виде веточек, которые украшали камни.
Платье актрисы отличалось оригинальным дизайном, но она не единственная, кто для кинофестиваля выбрала наряд от Vivienne Westwood. Также этот бренд на красную дорожку надела актриса Кара Делевинь, а вот бывшая первая леди Франции — Карла Бруни — носила гламурное платье от этого бренда на вручении премии Chopard Trophy, которая ежегодно вручается перспективным молодым актерам и проводится в рамках кинофестиваля.