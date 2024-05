Она очень элегантна: актрису Уму Турман заметили папарацци в Нью-Йорке в костюме-тройке

54-летняя актриса Ума Турман попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда направлялась на мероприятие организованное изданием The Wall Street Journal - фестиваля The Future Of Everything 2024, во время которого она также выступила на сцене.

В тот день звезда Криминального чтива была в элегантном деловом костюме-тройке, который включал свободные брюки, жилет и жакет. Дополнила она его трендовой сумкой-ведром на короткой ручке, золотыми серьгами и собранными волосами.

Также Ума обула босоножки бежевого цвета и сделала легкий макияж.

Ума Турман / Фото: Getty Images

Это ее появления в Нью-Йорке произошло после того, как актриса блистала в Каннах, где показывали фильм "О, Канада" режиссера Пола Шредера, в котором она сыграла. В рамках кинофестиваля состоялась вечеринка компании Kering, на которую она тоже была приглашена. В тот вечер Ума появилась в полностью плиссированное платье пыльного оттенка.

Ума Турман / Фото: Getty Images

А вот на красной дорожке в Каннах она продемонстрировала нежный образ от Burberry. Наряд состоял из длинного платье оттенка айвори выполненного из шелка и тренча.

Ума Турман / Фото: Associated Press

