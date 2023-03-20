Она очень стильная: Хейли Бибер продемонстрировала повседневный образ в джинсах

Модель Хейли Бибер - самая известная It-girls Калифорнии - в очередной раз вышла на прогулку в своем любимом стиле casual, ведь сочетала очень модные сейчас широкие прямые джинсы с черным кроп-топом.

Девушка любит в своем стиле использовать базовые вещи и оверсайз, таким образом она подчеркивает свою миниатюрную фигуру и делает образ более непринужденным, расслабленным.

Но в гардеробе этой девушки вы не увидите романтичных образов с цветочками или гламура, ведь Хейли больше присущ рокерский шик с использований кожаных курток и маскулинных вещей. Так она сделала и в этот раз, ведь надела винтажную куртку от магазина Previously Known, которую дополнила удобными и любимыми милями от Bottega Veneta, солнцезащитными очками Saint Laurent, строгим ремнем с пряжкой Miu Miu и красной кепкой. Немного шика из 80-х добавили этому луку золотые серьги-кольца и длинный красный маникюр.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

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