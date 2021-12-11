Она очень стильная: Николь Кидман появилась на популярном шоу в элегантном костюме

Она очень стильная: Николь Кидман появилась на популярном шоу в элегантном костюме

У актрисы отличный вкус и она это в очередной раз доказала.

Николь Кидман сейчас часто появляется ну публике, ведь совсем недавно в прокат вышел фильм "Быть Рикардо" с ее участием. На днях она посетила шоу Джимми Фэллона The Tonight Show, чтобы рассказать о своей работе в фильме.

Актриса появилась в эфире в роскошном брючном костюме от итальянского бренда Brunello Cucinelli, который дополнила рубашкой кремового цвета и босоножками. Костюм Кидман был выполнен в бежевом цвете и полностью расшит пайетками, что придавало образу гламурности и элегантного шика.

Николь Кидман / Getty Images

Наряд отлично сидел на фигуре актрисы и красиво смотрелся в кадре.

Николь Кидман / Getty Images

В новой картине "Быть Рикардо" она сыграла вместе с Хавьером Бардемом, они исполнили роли актеров и по совместительству супругов Люсиль Болл и Деси Арнаса, которые прославились благодаря первому в истории телевиденья ситкому "Я люблю Люси", выходившему на экраны в 50-х годах.

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