Она опять рыжая: Софи Тернер и ее муж впервые вышли на публику после рождения второго ребенка

Пара посетила премьеру нового фильма Джонаса "Двойная петля".
В июле британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в фэнтезийном сериале "Игра престолов", родила девочку. Это уже второй ребенок, появившийся у звезды в браке с певцом Джо Джонасом. Почти два года назад у пары также родилась дочь, которую назвали Вилла.
В эти выходные, впервые с момента рождения второго ребенка, Софи и Джо вышли на красную дорожку. Они появились на Международном кинофестивале в Торонто, где посетили премьеру фильма "Двойная петля".
На новоиспеченной матери двух детей было яркое свободно платье от Louis Vuitton. Наряд состоял из множества продолговатых пайеток, напоминающих перья птицы. Дополнила образ знаменитости новая прическа - актриса опять стала рыжеволосой, как когда-то в сериале "Игра престолов".
Джо также выбрал довольно экстравагантный наряд, отдав предпочтение велюровому пиджаку с яркой застежкой и брюкам клеш. На шее у певца была тонкая цепочка.
Напомним, об очередной беременности звезды стало известно в мае, когда она появилась на балу Met Gala с заметно округлившимся животом.
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