Она опять сделала это: Донателла Версаче собрала на одном подиуме супермоделей 90-х

Она опять сделала это: Донателла Версаче собрала на одном подиуме супермоделей 90-х

В воскресенье, 26 сентября, в Милане состоялся долгожданный показ коллекции-сюрприза, созданной двумя культовыми брендами Versace × Fendi. Эта коллаборация получила два названия Fendace и Vendi.

Это событие практически до самого показа держалось в полном секрете. Каждый бренд должен был представить 25 образов и показать свое виденье бренда-партнера. По сути, Донателла Версаче и Ким Джонс сделал коллекцию для другого бренда. Они красиво показали творчество друг друга, представив мини-платья в характерной сексуальной стилистике с использованиям золота, панка, элегантности а также обыграли монограмму Fendi и греческие элементы логотипа Versace.

Также на подиум во время показа вышли самые именитые супермодели 90-х. среди которых были Кристен Макменами, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валлетта, Эстер Каньядас.

Кристен Макменами

Кейт Мосс

Эмбер Валлетта

Эстер Каньядас

Наоми Кэмпбелл

Этот трюк Донателла уже проворачивала в 2017 году, когда во время показа новой коллекции на сцену вышли супермодели работавшие с ее братом Джанни Версаче, который был застрелен серийным убийцей. Показ стал данью уважения дизайнеру.

Тогда под песню Freedom’ 90 Джорджа Майкла показ закрыли Карла Бруни, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен.

Показ Versace 2017 / Associated Press

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