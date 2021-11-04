Она ослепительна: Галь Гадот в гранатово-красном платье блистала на дорожке

Израильская актриса и модель Галь Гадот вместе с коллегами Дуэйн Джонсоном и Райаном Рейнольдсом представила их новый фильм "Красное уведомление" в Лос-Анджелесе.

36-летняя актриса выглядела роскошно в гранатово-красном платье на тонких бретельках, усыпанном пайетками, и с рюшами на подоле, которое сочетала с золотыми босоножками на шпильках и драгоценностями от Тиффани. Короткие волосы звезды были зачесаны назад, в ушах сверкали серьги-висюльки, на руке был браслет, а маникюр был сделан в тон платью.

Галь Гадот / Associated Press

Фильм "Красное уведомление" - американский комедийный боевик режиссера и сценариста Роусона Маршалла Тербера.

Галь Гадот / Associated Press

В мире международной преступности Интерпол выпускает "красное уведомление" — глобальное предупреждение, чтобы выследить и поймать самого разыскиваемого вора в мире искусства. Фильм выйдет в ограниченный прокат в США 5 ноября 2021 года, а 12 ноября появится на Netflix.

Галь Гадот / Associated Press

Галь Гадот / Associated Press

На дорожке также появились Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс. Джонсон выглядел очаровательно в бархатном костюме баклажанового цвета, белой рубашке и серых туфлях-лоферах. А Райан Рейнольдс надел вельветовый костюм-тройку, в сочетании с черной рубашкой и галстуком в тон костюму.

Дуэйн Джонсон / Associated Press

Райан Рейнольдс / Associated Press

Читайте также:

Красивые образы Галь Гадот (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку