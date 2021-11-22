Она перестала стареть: роскошная Кейт Бекинсэйл появилась на публике в платье на одно плечо

Она перестала стареть: роскошная Кейт Бекинсэйл появилась на публике в платье на одно плечо

Звезда посетила мероприятие в Калифорнии.

48-летняя британская актриса Кейт Бекинсэйл опять впечатлила поклонников своей красотой и роскошной внешностью, когда появилась на презентации книги американского модельера Кристиана Сириано "Платья, о которых можно мечтать". Мероприятие проходила в Беверли-Хиллз.

Кейт надела для звездной презентации черное платье от дизайнера. Наряд был на одно плечо, с длинным рукавом, который украшал огромный рюш. А само платье полностью состояло из небольших оборок.

Образ красотка дополнила босоножками на каблуках, небольшой черной сумкой и высоким пучком. На руках у нее был лунный маникюр, выполненный черным лаком, а в ушах - большие сережки.

Кейт Бекинсэйл / Getty Images

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