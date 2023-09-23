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Она потрясающая: 53-летняя супермодель 90-х Клаудия Шиффер вышла на подиум показа Versace в Милане

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
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Она потрясающая: 53-летняя супермодель 90-х Клаудия Шиффер вышла на подиум показа Versace в Милане

Клаудия Шиффер / Фото: Associated Press

Новая коллекция Versace была вдохновлена осенью 1995 года.

В Милане продолжается Неделя моды и 22 сентября в ее рамках состоялся показ новой коллекции Модного дома Versace весна-лето 2024. Шоу наделало много шума во многом благодаря участию в нем именитых моделей.

Одной из звезд показа стала немецкая супермодель 90-х - 53-летняя Клаудия Шиффер.

Она продемонстрировала на подиуме мятно-зеленое "металическое" платье-комбинацию с кружевными вставками на груди и талии, а также трендовым ромбовидным принтом в клоунском стиле. Ранее Джорджио Армани представил целую коллекцию с этим принтом.

Клаудия Шиффер / © Associated Press
Клаудия Шиффер / Фото: Associated Press

Это довольно традиционный фасон для этого бренда, как и бретельки, которые были тонкими и с монограммой бренда. Дополнили образ Шиффер на подиуме туфли с бантиками и объемная укладка.

Клаудия Шиффер / © Associated Press
Клаудия Шиффер / Фото: Associated Press

Модельер Донателла Версаче поделилась в Instagram фотографиями с бэкстейджа этого показа и назвала Шиффер иконой бренда. 

"Потрясающий предприниматель, мать и моя любимая блондинка, не считая меня. Добро пожаловать обратно в семью Versace, я нежно тебя люблю", - написала дизайнер.

Клаудия Шиффер и Донателла Версаче / instagram.com/donatella_versace / ©
Клаудия Шиффер и Донателла Версаче / instagram.com/donatella_versace
Клаудия Шиффер и Донателла Версаче / instagram.com/donatella_versace / ©
Клаудия Шиффер и Донателла Версаче / instagram.com/donatella_versace
Клаудия Шиффер и Донателла Версаче / instagram.com/donatella_versace / ©
Клаудия Шиффер и Донателла Версаче / instagram.com/donatella_versace

Напомним, что в 90-х Клаудия очень много сотрудничала с этим брендом и принимала участие в показах как Джанни Версаче, так и Донателлы. Также она снималась в фотосессиях для бренда.

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Дата публикации
Просмотры
1292
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