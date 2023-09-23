Она потрясающая: 53-летняя супермодель 90-х Клаудия Шиффер вышла на подиум показа Versace в Милане

Новая коллекция Versace была вдохновлена осенью 1995 года.
В Милане продолжается Неделя моды и 22 сентября в ее рамках состоялся показ новой коллекции Модного дома Versace весна-лето 2024. Шоу наделало много шума во многом благодаря участию в нем именитых моделей.
Одной из звезд показа стала немецкая супермодель 90-х - 53-летняя Клаудия Шиффер.
Она продемонстрировала на подиуме мятно-зеленое "металическое" платье-комбинацию с кружевными вставками на груди и талии, а также трендовым ромбовидным принтом в клоунском стиле. Ранее Джорджио Армани представил целую коллекцию с этим принтом.
Это довольно традиционный фасон для этого бренда, как и бретельки, которые были тонкими и с монограммой бренда. Дополнили образ Шиффер на подиуме туфли с бантиками и объемная укладка.
Модельер Донателла Версаче поделилась в Instagram фотографиями с бэкстейджа этого показа и назвала Шиффер иконой бренда.
"Потрясающий предприниматель, мать и моя любимая блондинка, не считая меня. Добро пожаловать обратно в семью Versace, я нежно тебя люблю", - написала дизайнер.
Напомним, что в 90-х Клаудия очень много сотрудничала с этим брендом и принимала участие в показах как Джанни Версаче, так и Донателлы. Также она снималась в фотосессиях для бренда.
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