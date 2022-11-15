Она потрясающая: Джулия Робертс посетила гала-вечер в Нью-Йорке

В этом образе обладательница "Оскара" немного напоминала школьницу.
55-летняя актриса Джулия Робертс посетила благотворительное мероприятие SeriousFun Children's Network, которое проходило в нью-йоркском Линкольн-центре.
Звезда "Красотки" широко улыбалась фотографам, а также с ног до головы была одета в лук от бренда Thom Browne.
На знаменитости был полосатый комплект, состоящий из мини-юбки, жакета и пальто. Дополняли этот образ белая классическая рубашка и галстук. Также Робертс надела плотные колготки, туфли на шнуровке и сделала красный маникюр.
Напомним, совсем недавно с аксессуарами от Thom Browne были замечены Сара Джессика Паркер на съемках сериала “И просто так…”, а также модель Джулия Фокс во время светского выхода.
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