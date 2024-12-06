Она потрясающая: Кэтрин Зета-Джонс вышла на красную дорожку в платье цвета морской волны

Британская актриса и лауреат премии "Оскар", которая совсем недавно отпраздновала свое 55-летие - Кэтрин Зета-Джонс - посетила гламурное светское мероприятие. Она вместе с мужем Майклом Дугласом появилась на открытии Международного кинофестиваля на Красном море, который стартовал в Саудовской Аравии, в городе Джедда.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Пара позировала фотографам перед премьерным показом фильма The Tales of Dayes Family ("Сказки семьи Дейес"), египетского режиссера Карима Шенави, который рассказывает историю 11-летнего мальчика-альбиноса, который сталкивается с трудностями из-за своей уникальной внешности и получает шанс пройти прослушивание для египетской версии шоу-талантов "Голос".

Для красной дорожки красавица-актриса надела платье цвета морской волны от бренда Marmar Halim.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Это было платье-бюстье, подчеркивающее талию, грудт и бедра, а также украшенное множеством мелких складок. Носила Кэтрин его в сочетании с плиссированной накидкой со шлейфом и босоножками от знаменитого итальянского обувного бренда Rene Caovilla, который характерен тем, что у него ремешки-пружины украшенные стразами.

Также она уложила волосы в любимую прическу с легкими локонами, сделала вечерний макияж и надела множество украшений с бриллиантами.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

На этом мероприятии присутствовала также актриса Ева Лонгория в золотом драпированном наряде тоже от Marmar Halim. А вот возлюбленная футболиста Криштиану Роналду - Джорджина Родригес - появилась на премьере в "голом" платье, усыпанном кристаллами.

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