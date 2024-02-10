Она потрясающая: Марго Робби в гламурном платье со стразами вышла на красную дорожку

Актриса привлекла внимание гламурным винтажным нарядом. Над ее образом опять работал стилист Эндрю Мукамал.
Звезда фильма "Барби" - 33-летняя Марго Робби - прибыла на свою родину в Австралию, чтобы принять участие в церемонии вручении наград Aacta Awards. На этом мероприятии актрису отметили наградой "Первопроходец" за ее влияние на киноиндустрию как на местном, так и на международном уровне.
На красную дорожку Марго в этот раз надела не образ культовой куклы, а потрясающее платье от бренда Vivienne Westwood.
Наряд был винтажным, поскольку является частью коллекции весна-лето 1998 Выполнено платье в классическом для этого бренда стиле с тесным корсетом и драпировками на лифе и бедрах. Декольте у платья было довольно глубоким. Однако именно эта модель наряда была полностью усыпана стразами, которые роскошно сверкали.
Образ Робби дополнила легким макияжем и укладкой с локонами. Также она отказалась от большого количества украшений недвед только бриллиантовое кольцо.
Модель платья, которое носила Марго, очень популярная среди знаменитостей. Ранее в подобном платье от Vivienne Westwood на публике появлялась певица Дуа Липа, актриса Сальма Хайек, а вот модель Барбара Палвин вышла замуж. Также в мини-версии подобного наряда модель Хейли Бибер сфотографировали папарацци в Нью-Йорке.
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