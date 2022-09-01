Она прекрасна: два оригинальных образа актрисы Джулианны Мур в Италии

Для светского ужина актриса выбрала наряд со смелым декольте, а на следующий день костюм.

61-летняя Джулианна Мур в этом году звезда Венецианского кинофестиваля, поскольку стала председателем жюри основного конкурса. В первый день мероприятия она посетила вечеринку по случаю открытия 79-го ежегодного киносмотра.

Для мероприятия звезда надела довольно оригинальное платье от бренда Alaïa, декольте которого было выполнено из кожи и в форме сердца. А вот юбка наряда была из черной ткани в желтый горох, имела закругленный подол и несколько оборок.

Завершили этот образ актрисы босоножки с пряжками, макияж и золотой комплект украшений из браслета и серег.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

На следующий день после вечеринки оскароносная звезда оделась с брючный костюм молочного оттенка Celine, который дополнила остроносыми туфлями и золотыми украшениями. Выглядела актриса потрясающе.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

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