Она прекрасна: Памела Андерсон без макияжа и в роскошном нуарном наряде блистала перед камерами

В этом платье и аксессуарах она напоминала героиню старого черно-белого фильма.

57-летняя актриса и модель Памела Андерсон продемонстрировала просто сногсшибательный образ, когда появилась на "Золотом глобусе". Она пришла на мероприятие в черном элегантном платье довольно лаконичного дизайна.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Это был наряд с широкими бретельками и квадратным декольте, который подчеркивал ее талию. На груди платье украшали небольшие складки, а сзади оно имело шлейф и высокий разрез.

Платье было от известного бренда Oscar de la Renta. Памела носила его в сочетании с оперными перчатками, босоножками на каблуках и драгоценностями от Pandora - колье, серьгами и браслетом.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

От макияжа она, как всегда, отказалась, отдав предпочтение своей натуральной красоте. Волосы Памелы были распущены, а прическу она недавно немного изменила и сделала челку-шторку. Компанию на мероприятии Андерсон составл ее старший сын Брэндон. Молодой человек был в элегантном черном смокинге и белой рубашке.

Памела Андерсон и ее сын / Фото: Associated Press

На церемонии она появилась, поскольку была номинирована в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль в картине The Last Showgirl, где сыграла главную героиню. Фильм стал ее большим возвращением в кино после паузы. Картина рассказывает историю женщины, которая после тридцати лет успешного выступления должна спланировать свое будущее, поскольку шоу, в котором она работала, внезапно закрывается. Также за этот фильм Памеле присудили премию "Искусство света".

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