Она роскошна: 58-летняя Сальма Хайек в бикини и топлес снялась для глянца

Сальма Хайек снялась для Sports Illustrated

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58-летняя актриса, режиссер и продюсер — Сальма Хайек — стала главной звездой легендарного журнала Sports Illustrated. На обложке глянца звезда позирует в бассейне в изумрудном бикини, с кулоном с бирюзой на шее и золотой цепочкой на талии.

Сальма Хайек

«В ней есть творческий огонь, который зажигает все, к чему она прикасается», — гласит подпись к фото в Instagram издательства.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Фотосессии прошла в Мексике. Сальма примерила купальники разных цветов, а также с анималистическими принтами. Бикини эффектно подчеркнули пышные формы звезды.

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Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Также 58-летняя актриса позировала топлес.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Ранее, напомним, Сальма Хайек сияла на красной дорожке. Она посетила 11-ю церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе. На актрисе был черный наряд, состоявший из длинной свободной юбки и прозрачной шифоновой блузки с пикантным вырезом, под которым было черное боди.

Сальма Хайек / © Getty Images