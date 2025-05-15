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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
2789
Время на прочтение
1 мин

Она роскошна: 58-летняя Сальма Хайек в бикини и топлес снялась для глянца

Актриса приняла участие в новой фотосессии для легендарного глянца.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Сальма Хайек снялась для Sports Illustrated

Сальма Хайек снялась для Sports Illustrated

58-летняя актриса, режиссер и продюсер — Сальма Хайек — стала главной звездой легендарного журнала Sports Illustrated. На обложке глянца звезда позирует в бассейне в изумрудном бикини, с кулоном с бирюзой на шее и золотой цепочкой на талии.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

«В ней есть творческий огонь, который зажигает все, к чему она прикасается», — гласит подпись к фото в Instagram издательства.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Фотосессии прошла в Мексике. Сальма примерила купальники разных цветов, а также с анималистическими принтами. Бикини эффектно подчеркнули пышные формы звезды.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Также 58-летняя актриса позировала топлес.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Ранее, напомним, Сальма Хайек сияла на красной дорожке. Она посетила 11-ю церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе. На актрисе был черный наряд, состоявший из длинной свободной юбки и прозрачной шифоновой блузки с пикантным вырезом, под которым было черное боди.

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
2789
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