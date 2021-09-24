Она роскошна: 63-летняя Шерон Стоун появилась на гала-вечере в Монако

Она роскошна: 63-летняя Шерон Стоун появилась на гала-вечере в Монако

Она является амбассадором Dolce & Gabbana, поэтому опять выбрала наряд от этого бренда.

В Монте-Карло состоялся гала-вечер Gala for the Global Ocean ("Гала-вечер во имя защиты океанов"), организованный фондом князя Монако Альбера II.

На мероприятие со всего мира прибыли деятели культуры, ученые, интеллектуалы, меценаты, предприниматели и инвесторы и суперзвезды, среди которых была и актриса Шерон Стоун.

Звезда "Основного инстинкта" появилась на мероприятии в фиолетовом пышном платье от Dolce & Gabbana, которое сочетала с черными босоножками и сумкой с короткой ручкой.

Шерон Стоун / Getty Images

Конечно же, на гала-вечере также присутствовал Альбер II и его сестра принцесса Каролина. Вместе они позировали с Шерон Стоун для фото.

Шерон Стоун / Getty Images

Напомним, летом Шерон также впечатляла поклонников своими образами от Dolce & Gabbana на Каннском кинофестивале.

Шерон Стоун / Associated Press

Шерон Стоун / Associated Press

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