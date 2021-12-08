Она роскошна: 72-летнюю Мерил Стрип подловили в Нью-Йорке после съемок

Голливудскую звезду сфотографировали в Нью-Йорке, когда она покидала студию шоу NBC's Today Show.

В программе Мерил Стрип появилась, чтобы рассказать о предстоящем фильме "Не смотрите наверх", в котором сыграла вместе с Леонардо Ди Каприо, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Мэттью Перри, Арианой Гранде, Дженнифер Лоуренс и с другими знаменитыми актерами.

В программе актриса появилась в цветастом платье-футляре и красных замшевых туфлях, а вот на улице продемонстрировала образ в пальто на запах, которое было выполнено из серой ткани и обшито по бокам такой же тканью, как и ее платье. На глазах у Мерил были очки, а волосы собраны в лаконичную прическу.

Мерил Стрип / Getty Images

Сюжет фильма "Не смотрите наверх" будет рассказывать о двух астрономах, которые обнаруживают, что в сторону Земли летит огромный метеорит и через шесть месяцев он уничтожит все человечество. Цель главных героев - предупредить человечество об опасности.

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