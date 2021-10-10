Она роскошна: 88-летняя Джоан Коллинз в вечернем платье блистала на красной дорожке

Она роскошна: 88-летняя Джоан Коллинз в вечернем платье блистала на красной дорожке

88-летняя актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз посетила светское мероприятие.

Знаменитость приехала на благотворительный бал Майкла Джозефсона MBE в Манчестере и произвела фурор своим внешним видом на красной дорожке.

Коллинз была в черном вечернем платье, с объемными рукавами-фонариками с фатиновыми вставками внизу. Обута Коллинз была в остроносые туфли-лодочки на каблуках и с серебристыми бантиками в виде пряжек.

Джоан Коллинз / Getty Images

У дамы, как всегда, была объемная прическа и достаточно насыщенный макияж на лице с акцентом на глаза и красные губы. На шее Джоан сверкало драгоценное колье, а в ушах были массивные серьги-кольца. На запястье у актрисы был большой жемчужный браслет и тонкий золотой браслет, на пальце – кольцо с большим камнем, а ногти на руках были накрашены черным лаком.

Стоит отметить, что Джоан Коллинз, несмотря на почетный возраст на красных дорожках всегда очень привлекательна.

Читайте также:

Она великолепна: 88-летняя Джоан Коллинз поразила эффектным платьем и молодостью

На высоких каблуках и в украшениях: Джоан Коллинз сфотографировали в компании мужа

Стиль Джоан Коллинз (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку