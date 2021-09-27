Она роскошна: 58-летняя Деми Мур поразила молодостью на показе Versace x Fendi

Она посетила показ коллекции весна-лето, которая демонстрировалась в рамках Недели моды в Милане.

В Милане состоялся долгожданный показ коллаборации двух культовых брендов Versace и Fendi. Мероприятие стало местом скопления большого количества знаменитостей, также шоу отметилось и супермоделями, которые вышли на подиум, среди которых были Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Джиджи Хадид.

Гостьей показа стала актриса Деми Мур. Она пришла на мероприятие в полностью белом луке, который разбавила золотыми украшениями. В частности, Деми сочетала топ, юбку-карандаш с монограммой и жакет. Также на ней были босоножки, а руке она держала небольшую сумку.

Деми Мур / Getty Images

Напомним, в январе Деми Мур сама стала моделью и прошла по подиуму, демонстрируя наряд из кутюрной коллекции итальянского Дома моды Fendi. Тогда образ звезды вызвал в Сети много шума, ведь многие обратили внимание на ее изменившиеся черты лица из-за пластических операций.

Деми Мур / Associated Press

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Стильные образы Деми Мур (21 фото)

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