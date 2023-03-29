Она роскошна: Дженнифер Энистон пришла на премьеру фильма в полупрозрачном платье-сетке

В Лос-Анджелесе состоялась премьера комедийного детектива "Убийство в Париже", главные роли в котором сыграли Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер.

Перед камерами 54-летняя актриса появилась в потрясающем серебристом платье от бренда Versace - мини-наряде, которые демонстрировал ее стройные ноги и роскошный бронзовый загар.

Платье было выполнено в виде сетки, имело полупрозрачные детали, было расшито бисером, имело элементы с вышивкой и даже бахрому.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Наряд Дженнифер дополнила лаконичными серебристыми босоножками, несколькими украшениями, а также стильным маникюром и педикюром молочного оттенка.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Также она сделала легкую укладку и макияж с нежно-розовой помадой на губах.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Компанию на мероприятии Энистон составил ее коллега по фильму Адам Сэндлер, образ которого кардинально отличался от ее гламурного, ведь он отдал предпочтение спортивному наряду.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

В фильме актеры играю супругов - сержанта полиции и парикмахера, которые отправляются на отдых в Париж и оказываются в центре детективной истории.

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