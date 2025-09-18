ТСН в социальных сетях

Она роскошна: Дженнифер Энистон в черном платье на бретельках попала под прицел папарацци

56-летнюю Дженнифер Энистон запечатлели по пути с шоу в Нью-Йорке.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Дженнифер в лаконичном черном платье покидала «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» в театре Эда Салливана в Нью-Йорке, когда ее сфотографировали папарацци.

Черное платье миди, которое в этот день носила Дженнифер было на тонких бретельках и прекрасно подчеркивало ее фигуру. Она дополнила лук черными босоножками на каблуках, безупречной укладкой (автором которой стал ее бессменный парикмахер Крис Макмиллан) и красивым макияжем.

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Отметим, сейчас Энистон занята промокампанией четвертого сезона сериала «Утреннее шоу», в котором исполняет не только одну из главных ролей (вместе с Риз Уизерспун), но и является продюсером проекта, как и Риз.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / © Associated Press

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / © Associated Press

Напомним, сериал «Утренне шоу» от Apple TV+ вышел 17 сентября. Ранее мы показывали, какой образ Дженнифер выбрала для его премьеры, состоявшейся на прошлой неделе.

