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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
275
Время на прочтение
1 мин

Она роскошна: Дженнифер Лопес в блестящем боди с красивым декольте выступила на концерте в Испании

Поп-дива в гламурном сценическом образе начала европейскую часть своего тура.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес в рамках своего тура Up all night выступила с концертом в испанском городе Понтеведра, в парке Тафиса.

На сцене поп-дива появилась в эффектном пикантном образе. На ней было серебристое боди на бретельках, украшенное блестящими камнями, с красивым глубоким декольте. Она выглядела стройно и соблазнительно.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Лук Джен дополнила высокими серебряными ботфортами с камнями и на каблуках. У нее была объемная укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и лаконичные украшения.

Лопес исполнила всеми любимые хиты Jenny From the Block, Let's Get Loud, On the Floor, а также представила новые треки из тура - Wreckage of You, Regular, Free и другие. Артистка порадовала поклонников не только красивым пением, но и зрелищными зажигательными танцами.

Напомним, Дженнифер Лопес во время церемонии American Music Awards продемонстрировала несколько роскошных образов от известных брендов.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
275
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