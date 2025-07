Она роскошна: Дженнифер Лопес в блестящем боди с красивым декольте выступила на концерте в Испании

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес в рамках своего тура Up all night выступила с концертом в испанском городе Понтеведра, в парке Тафиса.

На сцене поп-дива появилась в эффектном пикантном образе. На ней было серебристое боди на бретельках, украшенное блестящими камнями, с красивым глубоким декольте. Она выглядела стройно и соблазнительно.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Лук Джен дополнила высокими серебряными ботфортами с камнями и на каблуках. У нее была объемная укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и лаконичные украшения.

Лопес исполнила всеми любимые хиты Jenny From the Block, Let's Get Loud, On the Floor, а также представила новые треки из тура - Wreckage of You, Regular, Free и другие. Артистка порадовала поклонников не только красивым пением, но и зрелищными зажигательными танцами.

Напомним, Дженнифер Лопес во время церемонии American Music Awards продемонстрировала несколько роскошных образов от известных брендов.

