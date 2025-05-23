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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Она роскошна: Хелен Миррен в черном платье с огромным бантом сзади вышла на дорожку в Каннах

Дама Хелен Миррен появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Associated Press

79-летняя британская актриса позировала фотографам по прибытии на премьеру фильма La Venue De L’avenir.

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен выглядела роскошно в черном макси-платье с широким бирюзовым поясом, подчеркивающим талию, и огромным бантом сзади и небольшим шлейфом.

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Миррен дополнила образ черной полупрозрачной шляпой с цветком посередине, маленькой черной сумкой, которую держала в руке за короткую ручку, на шее у звезды было массивное жемчужное ожерелье, дополнено крупными голубыми камнями, а в ушах серьги из этого же гарнитура, а на пальцах черный маникюр и несколько колец.

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Миррен собрала белокурые волосы в высокую прическу и сделала вечерний выразительный макияж и выглядела потрясающе.

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Напомним, на этой же премьере появилась и британская аристократка леди Китти Спенсер. Она выбрала для светского выхода платье с пайетками от Dolce & Gabbana.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

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Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

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Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

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Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

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Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

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Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

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Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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