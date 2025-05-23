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- Шоу-бизнес
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Она роскошна: Хелен Миррен в черном платье с огромным бантом сзади вышла на дорожку в Каннах
Дама Хелен Миррен появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
79-летняя британская актриса позировала фотографам по прибытии на премьеру фильма La Venue De L’avenir.
Хелен Миррен выглядела роскошно в черном макси-платье с широким бирюзовым поясом, подчеркивающим талию, и огромным бантом сзади и небольшим шлейфом.
Миррен дополнила образ черной полупрозрачной шляпой с цветком посередине, маленькой черной сумкой, которую держала в руке за короткую ручку, на шее у звезды было массивное жемчужное ожерелье, дополнено крупными голубыми камнями, а в ушах серьги из этого же гарнитура, а на пальцах черный маникюр и несколько колец.
Миррен собрала белокурые волосы в высокую прическу и сделала вечерний выразительный макияж и выглядела потрясающе.
Напомним, на этой же премьере появилась и британская аристократка леди Китти Спенсер. Она выбрала для светского выхода платье с пайетками от Dolce & Gabbana.