Она роскошна: Ким Кардашьян серебряным платьем подчеркнула соблазнительные формы

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографии своего эффектного образа с рождественской вечеринки.

Звезда реалити всегда привыкла быть в центре внимания благодаря своим невероятным лукам. Поэтому и для этого события она выбрала роскошный наряд.

На Ким было серебристое асимметричное платье от Versace, идеально подчеркнувшее ее сексуальные формы. С одной стороны наряд соблазнительно обнажал пышную грудь знаменитости.

Не упустила Кардашьян возможности похвастаться и своей пятой точкой в этом платье.

Свой аутфит она дополнила красивой укладкой с локонами и насыщенным макияжем с шоколадной помадой на губах.

На снимках Ким позировала с детьми, племянницами, сестрами, мамой и друзьями, которые тоже выбрали для вечеринки красивые наряды.

Напомним, Хлое Кардашьян впервые показала своего сына, которого родила суррогатная мать.

Читайте также: