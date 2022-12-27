Она роскошна: Ким Кардашьян серебряным платьем подчеркнула соблазнительные формы

Звезда реалити показала фолловерам снимки с рождественской вечеринки.
Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографии своего эффектного образа с рождественской вечеринки.
Звезда реалити всегда привыкла быть в центре внимания благодаря своим невероятным лукам. Поэтому и для этого события она выбрала роскошный наряд.
На Ким было серебристое асимметричное платье от Versace, идеально подчеркнувшее ее сексуальные формы. С одной стороны наряд соблазнительно обнажал пышную грудь знаменитости.
Не упустила Кардашьян возможности похвастаться и своей пятой точкой в этом платье.
Свой аутфит она дополнила красивой укладкой с локонами и насыщенным макияжем с шоколадной помадой на губах.
На снимках Ким позировала с детьми, племянницами, сестрами, мамой и друзьями, которые тоже выбрали для вечеринки красивые наряды.
Напомним, Хлое Кардашьян впервые показала своего сына, которого родила суррогатная мать.
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