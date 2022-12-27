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Она роскошна: Ким Кардашьян серебряным платьем подчеркнула соблазнительные формы

Она роскошна: Ким Кардашьян серебряным платьем подчеркнула соблазнительные формы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
3
Время на прочтение
1 мин
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Она роскошна: Ким Кардашьян серебряным платьем подчеркнула соблазнительные формы

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити показала фолловерам снимки с рождественской вечеринки.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографии своего эффектного образа с рождественской вечеринки.

Звезда реалити всегда привыкла быть в центре внимания благодаря своим невероятным лукам. Поэтому и для этого события она выбрала роскошный наряд.

На Ким было серебристое асимметричное платье от Versace, идеально подчеркнувшее ее сексуальные формы. С одной стороны наряд соблазнительно обнажал пышную грудь знаменитости.

Не упустила Кардашьян возможности похвастаться и своей пятой точкой в этом платье.

Свой аутфит она дополнила красивой укладкой с локонами и насыщенным макияжем с шоколадной помадой на губах.

На снимках Ким позировала с детьми, племянницами, сестрами, мамой и друзьями, которые тоже выбрали для вечеринки красивые наряды.

Напомним, Хлое Кардашьян впервые показала своего сына, которого родила суррогатная мать.

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Дата публикации
Просмотры
3
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