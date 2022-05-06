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Она роскошна: Мэй Маск надела на важное мероприятие наряд от украинского бренда

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Она роскошна: Мэй Маск надела на важное мероприятие наряд от украинского бренда

Мэй Маск / Instagram Мэй Маск

Ни кто из знаменитостей не поддерживает украинских дизайнеров больше, чем мать Илона Маска - 73-летняя модель и бизнесвумен Мэй Маск.

В коллекции Мэй Маск уже десятки нарядов от украинских дизайнеров, однако, одним из ее любимых явно стал бренд Эльвиры Гасановой. Звезда неоднократно надевала вещи от Гасановой на разилные интервью и мероприятия, а на днях появилась в роскошном темно-синем шелковом платье на премии Берггрюна, которая ежегодно присуждаемая выдающимся личностям в области философии. Образ Маск дополнила сумкой от Dior, босоножками и украшениями с сапфирами.

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