Она роскошна: Сальма Хайек в атласном платье и кружевном бюстгальтере похвасталась сексуальным декольте

Сальма Хайек посетила вечеринку Saint Laurent x Vanity Fair x NBCUniversal в честь фильма "Оппенгеймер". Ивент прошел в частной резиденции в Лос-Анджелесе.

Актриса продемонстрировала сексуальный образ. На ней было черное атласное платье миди с откровенным декольте, из которого выглядывал кружевной бюстгальтер. Главный акцент в ее аутфите был на пышной и соблазнительной груди.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Хайек надела черные босоножки с золотой фурнитурой с камнями и держала в руке черную сумку с логотипом бренда Saint Laurent.

Ее волосы были уложены в локоны, а на лице был вечерний макияж. Лук Сальма завершила роскошными бриллиантовыми украшениями, молочным маникюром и красным педикюром.

Напомним, Сальма Хайек в рамках Парижской Недели моды посетила показ британского Модного дома Alexander McQueen. Звезда появилась на мероприятии в черном классическом костюме, состоявшем из приталенного жакета с шелковыми лацканами и одной пуговицей, и черных брюк.

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