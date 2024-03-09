Она роскошна: Сальма Хайек в атласном платье и кружевном бюстгальтере похвасталась сексуальным декольте

57-летняя актриса выбрала для своего появления красивый вечерний образ total black.
Сальма Хайек посетила вечеринку Saint Laurent x Vanity Fair x NBCUniversal в честь фильма "Оппенгеймер". Ивент прошел в частной резиденции в Лос-Анджелесе.
Актриса продемонстрировала сексуальный образ. На ней было черное атласное платье миди с откровенным декольте, из которого выглядывал кружевной бюстгальтер. Главный акцент в ее аутфите был на пышной и соблазнительной груди.
Хайек надела черные босоножки с золотой фурнитурой с камнями и держала в руке черную сумку с логотипом бренда Saint Laurent.
Ее волосы были уложены в локоны, а на лице был вечерний макияж. Лук Сальма завершила роскошными бриллиантовыми украшениями, молочным маникюром и красным педикюром.
Напомним, Сальма Хайек в рамках Парижской Недели моды посетила показ британского Модного дома Alexander McQueen. Звезда появилась на мероприятии в черном классическом костюме, состоявшем из приталенного жакета с шелковыми лацканами и одной пуговицей, и черных брюк.
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