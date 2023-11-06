Она роскошна: Сальма Хайек в платье с россыпью пайеток блистала на гала-вечере

Сальма Хайек появилась на гала-концерте LACMA Art+Film 2023 под патронатом Дома Gucci в Музее искусств в Лос-Анджелесе. На актрисе было в этот вечер блестящее платье, обтягивающее ее фигуру, на тонких бретельках и с россыпью пайеток от Gucci.

Гламурный образ Сальма дополнила несколькими цветочными серьгами в ушах, сделала волнистую укладку и макияж с блестящими тенями на веках. На пальце у нее сверкало кольцо с огромным камнем, а маникюр был выполнен в светлом оттенке.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Это же мероприятие посетила и Ким Кардашьян, появившись перед камерами фотографов в ярко-розовом платье с длинным шлейфом и высоких черных перчатках.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

А также актриса Дженнифер Лопес блистала в сексуальном платье от Gucci и в сопровождении своего супруга Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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