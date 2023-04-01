Она роскошна: Шэрон Стоун очаровала образом в бело-золотом платье от Elie Saab

Голливудская красотка Шэрон Стоун продемонстрировала на публике еще один эффектный образ, от которого невозможно оторвать взгляд.

65-летняя актриса Шэрон Стоун приняла участие в гала-вечере "Женщины, делающие историю" в Национальном музее истории женщин в The Schuyler в отеле Hamilton в Вашингтоне, округ Колумбия.

Стоун блистала на красной дорожке в белом макси-платье от Elie Saab, усыпанном золотыми стразами в области декольте и талии. Наряд из коллекции весна-лето 2023 выгодно подчеркивал талию звезды. В руке Шэрон держала гламурный клатч в стиле пэчворк от Fendi, также на ней были интересные серьги необычной формы, несколько колец на пальцах, а обута актриса была в остроносые золотые туфли на каблуках.

Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

Волосы Шэрон Стоун зачесала назад и сделала макияж в теплых оттенках.

Напомним, в прошлый раз Шэрон Стоун вышла на публику в красном жакете, который надела на голое тело и в широких брюках с накидкой с одной стороны. В тот день звезда посетила мероприятие, посвященное 50-летию окончания войны во Вьетнаме".

Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

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