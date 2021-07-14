Она роскошна: Шэрон Стоун произвела фурор своим невероятным образом

63-летняя актриса появилась в Каннах на девятый день фестиваля.

На Французской Ривьере продолжается главное кинособытие года - Каннский кинофестиваль. На красной дорожке появилась американская актриса Шэрон Стоун и затмила своим невероятным образом всех гостей.

Шэрон Стоун / Associated Press

Звезда выбрала для своего выхода роскошное голубое платье от Dolce & Gabbana, которое имело пышную юбку принцессы, открытые плечи и корсетный верх. Многослойный наряд легендарной актрисы украшало множество крупных цветов, которые добавляли образу романтичности.

Шэрон Стоун / Associated Press

Дополнили этот кутюрный наряд крупные сережки в ушах, укладка и вечерний макияж.

Шэрон Стоун / Associated Press

Шерон прибыла в Канны чтобы посетить премьеру драматического фильма "История моей жены", который сняла венгерский кинорежиссер Ильдико Эньеди.

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