Она роскошна: Шэрон Стоун произвела фурор своим невероятным образом

63-летняя актриса появилась в Каннах на девятый день фестиваля.
На Французской Ривьере продолжается главное кинособытие года - Каннский кинофестиваль. На красной дорожке появилась американская актриса Шэрон Стоун и затмила своим невероятным образом всех гостей.
Звезда выбрала для своего выхода роскошное голубое платье от Dolce & Gabbana, которое имело пышную юбку принцессы, открытые плечи и корсетный верх. Многослойный наряд легендарной актрисы украшало множество крупных цветов, которые добавляли образу романтичности.
Дополнили этот кутюрный наряд крупные сережки в ушах, укладка и вечерний макияж.
Шерон прибыла в Канны чтобы посетить премьеру драматического фильма "История моей жены", который сняла венгерский кинорежиссер Ильдико Эньеди.
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