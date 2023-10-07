Она роскошна: супермодель 90-х Кристи Тарлингтон появилась на красной дорожке в элегантном платье

Ее наряд был женственным и очень сдержанным.

В Нью-Йорке в театре Дэвида Х. Коха состоялся ежегодный гала-вечер New York City Ballet 2023, который в этом году отмечает 75 лет. Среди гостей мероприятия была звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер, младшая сестра скандальной Пэрис Хилтон - Ники Хилтон, актриса Диана Крюгер, а также супермодель 90-х Кристи Тарлингтон.

Известная модель появилась на мероприятии в черном єлегантном и лаконичном платье миди без рукавов и с V-образным декольте. Наряд был полностью расшит черным бисером.

Образ 54-летняя звезда дополнила клатчем, лаковыми босоножками, лаконичным макияжем и высокой прической.

Кристи Тарлингтон / Фото: Associated Press

Напомним, что также повторить успех матери решила и 19-летняя дочь супермодели Тарлингтон - Грейс Бернс. Девушка дебютировала на Неделе моды и продефилировала во время показа Alberta Ferretti.

Грейс Бернс / Фото: Getty Images

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