Она роскошна: супермодель Хайди Клум надела черное платье от украинского модельера Леси Верлингьери

Уже не первый раз звезда надевает наряд от этого бренда.

50-летняя Хайди Клум произвела фуррор своим новый появлением на светском мероприятии - она посетила благотворительный вечер Baby2Baby, которые ежегодно проходит в Калифорнии. На звезде было черное платье от бренда Lever Couture, созданного модельером из Украины Лесей Верлингьери.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Это было черное длинное платье со шлейфом, состоящее из множества драпировок выполненных сетчатой тканью. Дизайн наряда напоминал нежные волны. Также у платья был высокий ворот, выполненный в такой же технике, что и юбка.

Образ Клум дополнила очень ярким макияжем глаз, босоножками на каблуках и высокой прической.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Однако в наряде от Lever Couture Клум появляется не впервые. Совсем недавно она блистала в роскошном наряде от этого бренда на гала-концерте LACMA Art+Film. Тогда на Хайди было платье с прозрачными вставками и напоминающее сахарную вату.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Также пикантное платье от бренда она надела на премьеру Аватара. Наряд был полупрозрачным и идеально вписывался в тематику мероприятия.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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