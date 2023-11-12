Она роскошна: супермодель Хайди Клум надела черное платье от украинского модельера Леси Верлингьери

Уже не первый раз звезда надевает наряд от этого бренда.
50-летняя Хайди Клум произвела фуррор своим новый появлением на светском мероприятии - она посетила благотворительный вечер Baby2Baby, которые ежегодно проходит в Калифорнии. На звезде было черное платье от бренда Lever Couture, созданного модельером из Украины Лесей Верлингьери.
Это было черное длинное платье со шлейфом, состоящее из множества драпировок выполненных сетчатой тканью. Дизайн наряда напоминал нежные волны. Также у платья был высокий ворот, выполненный в такой же технике, что и юбка.
Образ Клум дополнила очень ярким макияжем глаз, босоножками на каблуках и высокой прической.
Однако в наряде от Lever Couture Клум появляется не впервые. Совсем недавно она блистала в роскошном наряде от этого бренда на гала-концерте LACMA Art+Film. Тогда на Хайди было платье с прозрачными вставками и напоминающее сахарную вату.
Также пикантное платье от бренда она надела на премьеру Аватара. Наряд был полупрозрачным и идеально вписывался в тематику мероприятия.
Читайте также:
- Королева Хэллоуина: "сумасшедшие" и яркие костюмы супермодели Хайди Клум
- В обтягивающем платье с голубым принтом: супермодель Хайди Клум сфотографировали папарацци
- В стиле 80-х и на каблуках: супермодель Хайди Клум появилась на улице в мини-платье-жакете с декольте