Она роскошная: 55-летняя Синди Кроуфорд подчеркнула стройную фигуру красивым платьем

Супермодель 90-х похвасталась обновкой.

Синди Кроуфорд продемонстрировала в Instagram роскошный образ. На снимках супермодель предстала в фиолетовом платье макси от Alex Perry с одним широким рукавом, зауженным на манжете.

Синди Кроуфорд / Instagram Синди Кроуфорд

Наряд идеально сидел на ее стройной фигуре. И цвет, кстати, очень идет Синди.

Синди Кроуфорд / Instagram Синди Кроуфорд

Аутфит знаменитость дополнила красивой укладкой с локонами, нежным макияжем и бриллиантовыми украшениями. Получился великолепный лук, в котором, мы уверены, Кроуфорд была в центре внимания мероприятия.

Ранее модель показала, как она на выходных без макияжа и с пучком на голове релаксировала в джакузи.

Напомним, Кроуфорд приняла участие в показе новой коллекции Рианны Savage X Fenty. На подиуме она появилась в изумрудном платье с американской проймой, каплевидным декольте и высоким разрезом.

Читайте также: Повторить легко: Синди Кроуфорд показала 7 эффективных упражнений для пресса

Синди Кроуфорд в реальной жизни (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку