Она роскошная: 61-летняя "Мисс Америка" Ванесса Уильямс в банановом платье продемонстрировала стройную фигуру

Ванесса Уильямс стала гостьей 25-й ежегодной церемонии награждения премии WhatsOnStage Awards, состоявшейся в Лондоне.

Актриса выглядела роскошно в ярком аутфите. На ней было элегантное длинное платье бананового цвета, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел разрез на юбке, обнаженные плечи и был украшен сверху золотистым бисером в виде флористической ветви.

Ванесса Уильямс / Фото: Getty Images

Образ Ванесса дополнила остроносыми туфлями-лодочками цвета металлик с пряжками-узелками с кристаллами.

Уильямс сделала укладку с мягкими локонами, насыщенный вечерний макияж с красной помадой, молочный маникюр, украсила уши бриллиантовыми серьгами, а на запястье был деликатный браслет.

Читайте также: