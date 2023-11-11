Она роскошная: 69-летняя Кристи Бринкли в красном платье ошеломила молодым и стройным видом

Супермодель 80-х на собственном примере доказывает, что возраст – это только цифры в паспорте.

Кристи Бринкли посетила ежегодную церемонию награждения премией American Humane Hero Dog Awards, которая состоялась в Палм-Бич, Флорида. Она была соведущей мероприятия.

Супермодель ошеломила своим молодым видом, ведь совсем и не скажешь, что ей 69.

Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

На красной дорожке она появилась в красном обтягивающем платье макси с рюшей и драпировкой на юбке спереди, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную подтянутую фигуру.

Свой образ Кристи дополнила красивой укладкой, макияжем с пышными накладными ресницами, красной помадой и розовыми румянами, а также красным маникюром. В руке она держала черный лакированный клатч.

Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

Бринкли также сфотографировалась с одним из лауреатов премии – 150-фунтовым европейским дог-терапевтом Мавериком. Она мило обняла собаку и радостно улыбалась.

Напомним, Кристи Бринкли любит также хвастаться подтянутым телом в купальниках. Ранее она показала фото в красном бикини.

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