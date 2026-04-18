Она роскошная: 76-летняя Мерил Стрип в лакированном плаще цвета марсала попала под прицел папарацци

Папарацци снова подловили Мерил Стрип в Нью-Йорке. Актриса была в хорошем настроении и с улыбкой встретила фотографов.

Звезда в очередной раз восхитила своим эффектным аутфитом. На этот раз она была одета в стильный лакированный двубортный плащ цвета марсала с поясом. Под верхней одеждой на Мерил был красный наряд с принтом. Стрип дополнила свой лук лакированными красными туфлями-лодочками и красной замшевой сумкой.

У актрисы были распущенные волосы, нежный макияж и французский маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, а руку — кольцом с красным камнем. На лицо Мерил надела массивные солнцезащитные бордовые очки, которые довершили ее образ.

Напомним, 30 апреля на широкие экраны украинских кинотеатров выйдет долгожданное продолжение культовой истории о мире моды «Дьявол носит Прада 2», в котором Мерил Стрип вернется к своей роли Миранды Пристли.