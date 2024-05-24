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Она роскошная: 78-летняя Хелен Миррен в фиолетовом платье с обнаженным плечом сияла на кинофестивале

Она роскошная: 78-летняя Хелен Миррен в фиолетовом платье с обнаженным плечом сияла на кинофестивале

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Британская актриса, как всегда, выглядела эффектно.

Хелен Миррен посетила Каннский кинофестиваль. Актриса пришла на показ фильма "Самый ценный груз" (The Most Precious of Cargoes) от режиссера Мишеля Хазанавичюса.

Хелен Миррен / © Associated Press
Хелен Миррен / Фото: Associated Press

На красной дорожке Хелен сверкала в очаровательном образе. На ней было элегантное фиолетовое платье со шлейфом и одним обнаженным плечом.

Хелен Миррен / © Associated Press
Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Наряд звезда скомбинировала с черными лакированными туфлями на шпильках. Волосы ей уложили в гладкую прическу и сделали макияж с розовой помадой и блестящими тенями. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на шее – колье с бриллиантами.

Хелен Миррен / © Associated Press
Хелен Миррен / Фото: Associated Press
Хелен Миррен / © Associated Press
Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Напомним, Хелен Миррен посетила вечеринку по случаю 40-летия Dolce&Gabbana в Милане. Актриса продемонстрировала роскошный образ в черном вечернем платье миди с пайетками и V-образным вырезом.

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