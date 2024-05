Она роскошная: 78-летняя Хелен Миррен в фиолетовом платье с обнаженным плечом сияла на кинофестивале

Хелен Миррен посетила Каннский кинофестиваль. Актриса пришла на показ фильма "Самый ценный груз" (The Most Precious of Cargoes) от режиссера Мишеля Хазанавичюса.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

На красной дорожке Хелен сверкала в очаровательном образе. На ней было элегантное фиолетовое платье со шлейфом и одним обнаженным плечом.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Наряд звезда скомбинировала с черными лакированными туфлями на шпильках. Волосы ей уложили в гладкую прическу и сделали макияж с розовой помадой и блестящими тенями. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на шее – колье с бриллиантами.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Напомним, Хелен Миррен посетила вечеринку по случаю 40-летия Dolce&Gabbana в Милане. Актриса продемонстрировала роскошный образ в черном вечернем платье миди с пайетками и V-образным вырезом.

