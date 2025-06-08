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- Шоу-бизнес
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Она роскошная: 87-летняя Джейн Фонда в элегантном костюме жемчужно-голубого цвета появилась на церемонии
Джейн Фонда – не просто икона стиля, она – воплощение вечного изящества.
Джейн Фонда посетила церемонию вручения наград WMC 2025 Women's Media Awards, которая состоялась в отеле JW Marriott Essex House в Нью-Йорке.
Для такого события актриса выбрала элегантный шелковый костюм классического кроя нежного жемчужно-голубого цвета. Он состоял из однобортного жакета с зубчатыми лацканами, топа и брюк-клеш.
Аутфит Джейн дополнила босоножками цвета металлик. Фонда уложила свои седые волосы в объемные голливудские локоны и сделала макияж смоки-айс и с темно-бежевой помадой. Уши звезда украсила красивыми бриллиантовыми серьгами, шею – жемчужным ожерельем, а руки – двумя кольцами, одно было из перламутра, а другое из золота в форме раковины, и часами с золотым корпусом и браслетом.
Фонда выглядела просто роскошно. Она на своем примере демонстрирует, что стиль – это состояние души независимо от возраста.
Напомним, Джейн Фонда на церемонию закрытия 78-го Каннского кинофестиваля надела белое платье макси приталенного силуэта с небольшим шлейфом, которое для нее создал бренд Oscar de la Renta.