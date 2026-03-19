Она роскошная: 88-летняя Джейн Фонда в шоколадном платье с пайетками продемонстрировала стройную фигуру
Американская актриса в гламурном наряде появилась на афтепати премии "Оскар".
Джейн Фонда продемонстрировала эффектный образ на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз.
Актриса предстала перед фотокамерами в шоколадном платье макси с пайетками и длинными рукавами от бренда Rodarte, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Обута Джейн была в черные кожаные туфли на устойчивых каблуках.
Фонда свои фирменные седые волосы уложила в объемную прическу с кудрями, сделала макияж с коричневой помадой и черным карандашом на глазах и нюдовый маникюр.
В ушах у актрисы были золотые серьги-кольца, на шее — роскошное колье в виде золотой цепи с бриллиантами и цветами, а на руке — кольцо с цветком.
В свои 88 лет Фонда выглядит прекрасно — она может дать фору многим своим более молодым коллегам.
Напомним, Джейн Фонда на церемонию вручения наград Women’s Media Awards пришла в гламурном черном жакете, расшитом флористическими аппликациями из бисера, камней и кружева.